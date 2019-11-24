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У Гонконгу проходять місцеві вибори

У Гонконгу проходять місцеві вибори

Київ • УНН

 • 11580 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Рекордна кількість людей вже проголосувала на місцевих виборах у Гонконгу, що тривають 24 листопада, повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Урядові дані показали, що понад 1,5 мільйона людей віддали свій голос до 13:30 за місцевим часом, поки залишилося дев'ять годин до закриття виборчих дільниць, що перевершило 1,46 мільйона, які проголосували на останніх виборах до округу чотири роки тому.

Серед інших, волевиявлення вже здійснила голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам. Вона сказала, що організація виборчих округів була надзвичайно складною через заворушення, але голосування повинно бути відносно мирним і спокійним завдяки роботі працівників безпеки.

Нагадаємо, протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю.

У жовтні влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Наразі протестувальники вимагають прямих виборів лідерів Гонконгу, незалежного розслідування дій поліцейських проти демонстрантів та амністії всіх затриманих учасників акцій протесту.

21 листопада акції на підтримку протестувальників у Гонконгу відбулися під стінами постольства Китаю у Києві.

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