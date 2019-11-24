В Гонконге проходят местные выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Рекордное количество людей уже проголосовало на местных выборах в Гонконге, проходящих 24 ноября, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Правительственные данные показали, что более 1,5 миллиона человек отдали свой голос до 13:30 по местному времени, пока осталось девять часов до закрытия избирательных участков, что превзошло 1,46 миллиона проголосовавших на последних выборах в округ четыре года назад.
Среди других, волеизъявления уже осуществила глава администрации Гонконга Керри Лам. Она сказала, что организация избирательных округов была чрезвычайно сложной из-за беспорядков, но голосование должно быть относительно мирным и спокойным благодаря работе сотрудников безопасности.
Напомним, протесты начались в июне против намерений власти разрешить экстрадицию граждан Гонконга в Китай.
В октябре власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции на материковый Китай правонарушителей, подозреваемых в уголовных преступлениях.
Сейчас протестующие требуют прямых выборов лидеров Гонконга, независимого расследования действий полицейских против демонстрантов и амнистии всех задержанных участников акций протеста.
21 ноября акции в поддержку протестующих в Гонконге состоялись под стенами постольства Китая в Киеве.