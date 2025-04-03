На востоке Украины зафиксирована активность вражеской тактической авиации
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе ударов боевых самолетов по прифронтовым территориям на востоке. Военные призывают жителей быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги.
Обнаружена повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы фиксируют возможную угрозу применения боевых самолетов для нанесения ударов по прифронтовым территориям.
Военное командование призывает жителей восточных регионов быть особенно внимательными, следить за официальными сообщениями и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Враг может использовать авиационные средства поражения, поэтому гражданам рекомендуют не игнорировать меры безопасности и при возможности находиться в укрытиях.
Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении - ПС23.02.25, 14:03 • 24884 просмотра