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На востоке Украины зафиксирована активность вражеской тактической авиации

Киев • УНН

 • 35851 просмотра

Воздушные Силы ВСУ сообщают об угрозе ударов боевых самолетов по прифронтовым территориям на востоке. Военные призывают жителей быть внимательными и реагировать на сигналы тревоги.

На востоке Украины зафиксирована активность вражеской тактической авиации

Обнаружена повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы фиксируют возможную угрозу применения боевых самолетов для нанесения ударов по прифронтовым территориям. 

Военное командование призывает жителей восточных регионов быть особенно внимательными, следить за официальными сообщениями и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Враг может использовать авиационные средства поражения, поэтому гражданам рекомендуют не игнорировать меры безопасности и при возможности находиться в укрытиях. 

Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении - ПС23.02.25, 14:03 • 24884 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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