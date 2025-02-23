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В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

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Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
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Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении - ПС

Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении - ПС

Киев  •  УНН

 • 10289 просмотра

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На северо-восточном направлении зафиксировано значительное усиление активности вражеской авиации. Существует высокая вероятность авиаударов в прифронтовых регионах.

На северо-восточном направлении наблюдается значительное усиление активности вражеской авиации. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Военные отмечают, что существует высокая вероятность использования авиационных средств поражения в регионах, расположенных рядом с линией фронта.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей

- говорится в сообщении.

Эти действия представляют серьезную угрозу для безопасности местного населения и инфраструктуры.

Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке23.02.25, 10:34 • 20267 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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