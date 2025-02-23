Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении - ПС
Киев • УНН
На северо-восточном направлении зафиксировано значительное усиление активности вражеской авиации. Существует высокая вероятность авиаударов в прифронтовых регионах.
На северо-восточном направлении наблюдается значительное усиление активности вражеской авиации. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Военные отмечают, что существует высокая вероятность использования авиационных средств поражения в регионах, расположенных рядом с линией фронта.
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей
Эти действия представляют серьезную угрозу для безопасности местного населения и инфраструктуры.
Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке23.02.25, 10:34 • 20267 просмотров