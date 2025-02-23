Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку - ПС

На північно-східному напрямку спостерігається значне посилення активності ворожої авіації. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Військові зазначають, що існує висока ймовірність використання авіаційних засобів ураження в регіонах, що розташовані поруч з лінією фронту.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей - йдеться в повідомленні.

Ці дії становлять серйозну загрозу для безпеки місцевого населення та інфраструктури.

Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на південному сході