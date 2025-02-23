Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку - ПС
Київ • УНН
На північно-східному напрямку зафіксовано значне посилення активності ворожої авіації. Існує висока ймовірність авіаударів у прифронтових регіонах.
На північно-східному напрямку спостерігається значне посилення активності ворожої авіації. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Військові зазначають, що існує висока ймовірність використання авіаційних засобів ураження в регіонах, що розташовані поруч з лінією фронту.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей
Ці дії становлять серйозну загрозу для безпеки місцевого населення та інфраструктури.
Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на південному сході23.02.25, 10:34 • 91017 переглядiв