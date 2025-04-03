На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про загрозу ударів бойових літаків по прифронтових територіях на сході. Військові закликають жителів бути уважними та реагувати на сигнали тривоги.
Виявлено підвищену активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні Сили фіксують можливу загрозу застосування бойових літаків для завдання ударів по прифронтових територіях.
Військове командування закликає жителів східних регіонів бути особливо уважними, стежити за офіційними повідомленнями та реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Ворог може використати авіаційні засоби ураження, тому громадянам рекомендують не ігнорувати заходи безпеки та при можливості перебувати в укриттях.
Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку - ПС23.02.25, 14:03 • 24884 перегляди