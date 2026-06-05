На Волыни предварительно задержали и.о. начальника Луцкого ТЦК из-за взятки в $7000 — Омбудсмен

В Волынской области задержали исполняющего обязанности начальника Луцкого городского ТЦК и СП. По предварительной информации, чиновник подозревается в получении 7 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

По словам чиновника, на этот раз предварительно речь идет о задержании исполняющего обязанности начальника Луцкого городского ТЦК и СП по подозрению в получении 7000 долларов США неправомерной выгоды.

Предварительно, должностное лицо могло способствовать незаконному уклонению военнообязанного от мобилизации. Если эти факты подтвердятся, речь идет не только о коррупции, но и о подрыве доверия к государственным институтам в чрезвычайно чувствительной для общества сфере. Взяточничество недопустимо в любой сфере, а особенно там, где речь идет об обороноспособности государства. Ожидаю полного, объективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств дела