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На Волыни обнаружили дирофиляриоз: у женщины из глаза удалили 14-сантиметрового гельминта

Киев • УНН

 • 2560 просмотра

У жительницы Луцкого района обнаружили паразитарное заболевание – дирофиляриоз. Во время операции с века глаза удалили 14-сантиметрового гельминта. С начала года это уже второй случай болезни в области.

На Волыни обнаружили дирофиляриоз: у женщины из глаза удалили 14-сантиметрового гельминта

У женщины в Волынской области обнаружили дирофиляриоз, вызванный круглыми гельминтами. В этом году в регионе зафиксировано уже два случая этого заболевания, переносчиками которого являются комары, сообщили в среду в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, пишет УНН.

У жительницы Луцкого района диагностировано паразитарное заболевание, вызванное круглыми гельминтами рода Dirofilaria

- сообщили в центре.

Женщина, как указано, обратилась за медицинской помощью "после появления острой боли и образования на веке глаза".

"Во время хирургического вмешательства удален гельминт размером около 14 сантиметров", - отметили в центре.

Гельминт, как сообщается, был доставлен в паразитологическую лабораторию центра, "где был идентифицирован возбудитель дирофиляриоза".

Сейчас состояние здоровья заболевшей, как указано, удовлетворительное.

Эпидемиологическое расследование показало, что заболевшая не путешествовала за границу и не посещала другие регионы Украины, что свидетельствует о местной передаче возбудителя. Эпидемиологическая ситуация с дирофиляриозом может осложняться из-за активных миграционных процессов населения и благоприятных климатических условий для размножения комаров, отметили в центре.

Другие случаи

В 2025 году в области зарегистрировано 2 случая заболевания дирофиляриозом (в Луцком и Ковельском районах), оба - с местной передачей возбудителя. За период 2020-2024 годов в области зарегистрировано 9 случаев (1 в Владимирском районе и 8 в Луцком районе).

О заболевании

Переносчиками дирофиляриоза являются комары. Источником заражения комаров выступают инвазированные нематодами собаки, коты, дикие плотоядные животные (волки, лисы и т.д.). Человек заражается в результате укуса инфицированного комара и является случайным хозяином. От момента заражения до появления клинических симптомов может пройти от одного месяца до двух лет.

Симптомы и клинические признаки дирофиляриоза

Дирофиляриоз часто может маскироваться под другие диагнозы (атерома, киста, фиброма, аллергическое воспаление, венозный тромбоз и т.д.). Основные клинические проявления зависят от реакции организма и скорости роста паразита. На месте укуса комара через месяц или позже образуется уплотнение, которое впоследствии увеличивается до безболезненной опухоли. В месте локализации паразита возможен зуд, жжение, отек, покраснение, повышение температуры тела.

Специфическим признаком дирофиляриоза является ощущение шевеления под кожей. Само название заболевания с латинского переводится как "злая нить". Гельминт способен мигрировать под кожей со скоростью до 30 см в сутки, меняя локализацию опухоли.

Чаще всего поражается орган зрения: кожа век, конъюнктива, глазное яблоко. Также возможно поражение кожи головы, шеи, рук и ног. Указано, что в организме человека паразит растет медленно и в течение 90 дней может достигать до 3 см, а достаточно больших размеров - через 6 месяцев, иногда этот процесс затягивается и до 2 лет. Как правило, в организме человека паразитирует только одна особь гельминта. Окончательный диагноз устанавливается после оперативного вмешательства и исследования содержимого выявленной кисты/опухоли в паразитологической лаборатории.

Профилактика

Для профилактики заражения дирофиляриозом в центре рекомендуют:

  1. Осуществлять регулярную дезинсекцию жилых помещений и прилегающих территорий: ликвидировать места размножения комаров (стоячие водоемы, лужи, контейнеры с водой); обрабатывать открытые водоемы специальными биологическими или химическими ларвицидами; проводить периодические опрыскивания зеленых насаждений на приусадебных участках инсектицидными средствами, особенно в теплый период года; обращаться в специализированные службы для комплексной обработки территории в местах высокой численности комаров.
    1. Защищаться от нападения комаров: устанавливать противомоскитные сетки на окна и двери, бороться с комарами в подвалах жилых домов, использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами.
      1. Проводить своевременную профилактическую дегельминтизацию домашних животных и использовать для них ошейники с репеллентами.
        1. При появлении характерных симптомов немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Категорически запрещается самостоятельно удалять паразита, поскольку это может привести к инфицированию.

          В Украине в прошлом году зафиксировали 4 случая инфицирования малярией: симптомы заболевания, которое передается через укусы комаров25.04.25, 16:28 • 3669 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

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