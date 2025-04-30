На Волині виявили дирофіляріоз: у жінки з ока видалили 14-сантиметрового гельмінта

У жінки у Волинській області виявили дирофіляріоз, спричинений круглими гельмінтами. Цього року у регіоні зафіксовано вже два випадки цього захворювання, переносниками якого є комарі, повідомили у середу Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, пише УНН.

У мешканки Луцького району діагностовано паразитарне захворювання, спричинене круглими гельмінтами роду Dirofilaria - повідомили у центрі.

Жінка, як вказано, звернулася за медичною допомогою "після появи гострого болю та утворення на повіці ока".

"Під час хірургічного втручання видалено гельмінта розміром близько 14 сантиметрів", - зазначили у центрі.

Гельмінт, як повідомляється, був доставлений у паразитологічну лабораторію центру, "де було ідентифіковано збудник дирофіляріозу".

Наразі стан здоров’я захворілої, як вказано, задовільний.

Епідеміологічне розслідування показало, що захворіла особа не подорожувала за кордон та не відвідувала інші регіони України, що свідчить про місцеву передачу збудника. Епідеміологічна ситуація з дирофіляріозу може ускладнюватися через активні міграційні процеси населення та сприятливі кліматичні умови для розмноження комарів, зазначили у центрі.

Інші випадки

У 2025 році в області зареєстровано 2 випадки захворювання на дирофіляріоз (у Луцькому та Ковельському районах), обидва - з місцевою передачею збудника. За період 2020-2024 років в області зареєстровано 9 випадків (1 у Володимирському районі та 8 у Луцькому районі).

Про захворювання

Переносниками дирофіляріозу є комарі. Джерелом зараження комарів виступають інвазовані нематодами собаки, коти, дикі м’ясоїдні тварини (вовки, лисиці тощо). Людина заражається внаслідок укусу інфікованого комара і є випадковим хазяїном. Від моменту зараження до появи клінічних симптомів може пройти від одного місяця до двох років.

Симптоми та клінічні ознаки дирофіляріозу

Дирофіляріоз часто може маскуватися під інші діагнози (атерома, кіста, фіброма, алергічне запалення, венозний тромбоз тощо). Основні клінічні прояви залежать від реакції організму та швидкості росту паразита. На місці укусу комара через місяць чи пізніше утворюється ущільнення, яке згодом збільшується до безболісної пухлини. У місці локалізації паразита можливий свербіж, печіння, набряк, почервоніння, підвищення температури тіла.

Специфічною ознакою дирофіляріозу є відчуття ворушіння під шкірою. Сама назва захворювання з латинської перекладається як "зла нитка". Гельмінт здатен мігрувати під шкірою зі швидкістю до 30 см на добу, змінюючи локалізацію пухлини.

Найчастіше уражається орган зору: шкіра повік, кон’юнктива, очне яблуко. Також можливе ураження шкіри голови, шиї, рук та ніг. Вказано, що в організмі людини паразит росте повільно і упродовж 90 днів може досягати до 3 см, а досить великих розмірів - через 6 місяців, іноді цей процес затягується і до 2 років. Як правило в організм людини паразитує лише одна особина гельмінта. Остаточний діагноз встановлюється після оперативного втручання та дослідження вмісту виявленої кісти/пухлини в паразитологічній лабораторії.

Профілактика

Для профілактики зараження дирофіляріозом у центрі рекомендують:

Здійснювати регулярну дезинсекцію житлових приміщень та прилеглих територій: ліквідовувати місця розмноження комарів (стоячі водойми, калюжі, контейнери з водою); обробляти відкриті водойми спеціальними біологічними або хімічними ларвіцидами; проводити періодичні обприскування зелених насаджень на присадибних ділянках інсектицидними засобами, особливо у теплий період року; звертатися до спеціалізованих служб для комплексної обробки території у місцях високої чисельності комарів. Захищатися від нападу комарів: встановлювати протимоскітні сітки на вікна та двері, боротися з комарами в підвалах житлових будинків, використовувати репеленти, носити одяг із довгими рукавами. Проводити своєчасну профілактичну дегельмінтизацію домашніх тварин та використовувати для них нашийники з репелентами. При появі характерних симптомів негайно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою. Категорично забороняється самостійно видаляти паразита, оскільки це може призвести до інфікування.

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