На Волыни коронавирус обнаружили посмертно у мужчины с пневмонией
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За последние сутки в Волынской области выявлен один случай COVID-19 - посмертно, таким образом на Волыни уже три подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.
"Один случай выявлен посмертно. В частности, у волынянина, который умер 29 марта, 30 марта 2020-го года лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа", - сообщили в ОГА.
По состоянию на 10:00 31 марта на Волыни зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции. С подозрением на коронавирусную инфекцию в области - 10 человек. Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский ОЛЦ Минздрава Украины".
Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.