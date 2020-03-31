На Волыни коронавирус обнаружили посмертно у мужчины с пневмонией

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70749 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83592 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96711 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94112 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105990 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91145 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103416 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106078 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131098 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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На Волыни коронавирус обнаружили посмертно у мужчины с пневмонией

На Волыни коронавирус обнаружили посмертно у мужчины с пневмонией

Киев  •  УНН

 • 11793 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. За последние сутки в Волынской области выявлен один случай COVID-19 - посмертно, таким образом на Волыни уже три подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

"Один случай выявлен посмертно. В частности, у волынянина, который умер 29 марта, 30 марта 2020-го года лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония", чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа", - сообщили в ОГА.

По состоянию на 10:00 31 марта на Волыни зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции. С подозрением на коронавирусную инфекцию в области - 10 человек. Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский ОЛЦ Минздрава Украины".

Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.

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