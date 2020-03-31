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На Волині коронавірус виявили посмертно у чоловіка з пневмонією

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КИЇВ. 31 березня. УНН. За останню добу у Волинській області виявлено один випадок COVID-19 - посмертно, таким чином на Волині уже три підтверджених випадки коронавірусної інфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"Один випадок виявлено посмертно. Зокрема, у волинянина, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус. Чоловік знаходився на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом "пневмонія", почувався задовільно. Смерть настала внаслідок серцевого нападу", - повідомили в ОДА.

Так, станом на 10:00 31 березня на Волині зареєстровано 3 випадки коронавірусної інфекції. З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб. Зразки біологічного матеріалу від даних осіб перебувають на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ "Волинський ОЛЦ МОЗ України".

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 549 випадків COVID-19, з них 13 - летальні.

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