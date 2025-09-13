На войне с РФ погибло более 20 представителей кино
Более 20 представителей киноиндустрии погибли, защищая Украину на фронте. Президент Зеленский поздравил кинематографистов с Днем украинского кино, отметил их государственными наградами и присвоил почетные звания.
Более 20 представителей кино погибли, защищая Украину на фронте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.
Президент Владимир Зеленский поздравил представителей киноиндустрии – художников и студентов, будущих кинематографистов, – с Днем украинского кино, отметил их государственными наградами и присвоил почетные звания.
Глава государства подчеркнул, что с началом полномасштабного российского вторжения украинское кино приобрело особое значение и миллионы зрителей открыли для себя кинокартины, снятые много лет назад. По словам Владимира Зеленского, современные украинские фильмы, несмотря на войну, выходят на экраны и пользуются спросом среди зрителей.
Что важно, не из-за солидарности, потому что надо поддерживать своих, а потому, что действительно интересны нашим людям и дают очень нужные сегодня эмоции. И смех, и слезы, и самое главное – надежду. И это так важно сейчас, во времена непростые, сложные – во времена войны. И это, на мой взгляд, самая большая победа украинского кино: оно есть, существует, живет, вдохновляет
Зеленский акцентировал, что многие украинские актеры, режиссеры, операторы и другие представители кино защищают Украину на фронте.
К сожалению, более двадцати из них погибли. Память павших почтили минутой молчания
Глава государства также отметил представителей киноиндустрии орденами "За заслуги" III степени, княгини Ольги III степени и присвоил почетные звания "Народный артист Украины", "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный деятель искусств Украины" и "Заслуженный работник культуры Украины".
Кроме того, Президент вручил Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2025 года режиссеру и сценаристке Жанне Озирной, актрисе Ирине Нирше и актеру Роману Луцкому за создание полнометражного игрового фильма "Медовый месяц".
Также по случаю Дня украинского кино Центру Александра Довженко присвоен статус национального. Накануне Глава государства подписал соответствующий указ. Национальный центр Александра Довженко – крупнейший киноархив Украины, в котором хранится более 7 тысяч художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, а также тысячи архивных документов по истории украинского кино.
Юрий Фелипенко - актер театра и кино, который в апреле 2024 года присоединился к рядам ВСУ, погиб на фронте.