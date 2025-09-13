На войне с РФ погибло более 20 представителей кино

Более 20 представителей кино погибли, защищая Украину на фронте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Президент Владимир Зеленский поздравил представителей киноиндустрии – художников и студентов, будущих кинематографистов, – с Днем украинского кино, отметил их государственными наградами и присвоил почетные звания.

Глава государства подчеркнул, что с началом полномасштабного российского вторжения украинское кино приобрело особое значение и миллионы зрителей открыли для себя кинокартины, снятые много лет назад. По словам Владимира Зеленского, современные украинские фильмы, несмотря на войну, выходят на экраны и пользуются спросом среди зрителей.

Что важно, не из-за солидарности, потому что надо поддерживать своих, а потому, что действительно интересны нашим людям и дают очень нужные сегодня эмоции. И смех, и слезы, и самое главное – надежду. И это так важно сейчас, во времена непростые, сложные – во времена войны. И это, на мой взгляд, самая большая победа украинского кино: оно есть, существует, живет, вдохновляет