Эксклюзив
14:03 • 3126 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
10:21 • 11106 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 21762 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 28183 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 42608 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 31310 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 46350 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 52037 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36457 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35784 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
На войне с РФ погибло более 20 представителей кино

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Более 20 представителей киноиндустрии погибли, защищая Украину на фронте. Президент Зеленский поздравил кинематографистов с Днем украинского кино, отметил их государственными наградами и присвоил почетные звания.

На войне с РФ погибло более 20 представителей кино

Более 20 представителей кино погибли, защищая Украину на фронте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Президент Владимир Зеленский поздравил представителей киноиндустрии – художников и студентов, будущих кинематографистов, – с Днем украинского кино, отметил их государственными наградами и присвоил почетные звания.

Глава государства подчеркнул, что с началом полномасштабного российского вторжения украинское кино приобрело особое значение и миллионы зрителей открыли для себя кинокартины, снятые много лет назад. По словам Владимира Зеленского, современные украинские фильмы, несмотря на войну, выходят на экраны и пользуются спросом среди зрителей.

Что важно, не из-за солидарности, потому что надо поддерживать своих, а потому, что действительно интересны нашим людям и дают очень нужные сегодня эмоции. И смех, и слезы, и самое главное – надежду. И это так важно сейчас, во времена непростые, сложные – во времена войны. И это, на мой взгляд, самая большая победа украинского кино: оно есть, существует, живет, вдохновляет 

– отметил Зеленский.

Зеленский акцентировал, что многие украинские актеры, режиссеры, операторы и другие представители кино защищают Украину на фронте.

К сожалению, более двадцати из них погибли. Память павших почтили минутой молчания 

- говорится в сообщении.

На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин12.09.25, 01:39 • 25431 просмотр

Глава государства также отметил представителей киноиндустрии орденами "За заслуги" III степени, княгини Ольги III степени и присвоил почетные звания "Народный артист Украины", "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный деятель искусств Украины" и "Заслуженный работник культуры Украины".

Кроме того, Президент вручил Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2025 года режиссеру и сценаристке Жанне Озирной, актрисе Ирине Нирше и актеру Роману Луцкому за создание полнометражного игрового фильма "Медовый месяц".

Также по случаю Дня украинского кино Центру Александра Довженко присвоен статус национального. Накануне Глава государства подписал соответствующий указ. Национальный центр Александра Довженко – крупнейший киноархив Украины, в котором хранится более 7 тысяч художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, а также тысячи архивных документов по истории украинского кино.

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"11.03.24, 03:13 • 105834 просмотра

Дополнение

Юрий Фелипенко - актер театра и кино, который в апреле 2024 года присоединился к рядам ВСУ, погиб на фронте

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Владимир Зеленский
Украина