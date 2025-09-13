На війні з рф загинуло понад 20 представників кіно
Понад 20 представників кіноіндустрії загинули, захищаючи Україну на фронті. Президент Зеленський привітав кінематографістів з Днем українського кіно, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.
Понад 20 представників кіно загинули, захищаючи Україну на фронті.
Деталі
Президент Володимир Зеленський привітав представників кіноіндустрії – митців і студентів, майбутніх кінематографістів, – з Днем українського кіно, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.
Глава держави наголосив, що з початком повномасштабного російського вторгнення українське кіно набуло особливого значення і мільйони глядачів відкрили для себе кінокартини, зняті багато років тому. За словами Володимира Зеленського, сучасні українські фільми, попри війну, виходять на екрани та мають попит серед глядачів.
Що важливо, не через солідарність, бо треба підтримувати своїх, а тому, що дійсно цікаві нашим людям і дають дуже потрібні сьогодні емоції. І сміх, і сльози, і найголовніше – надію. І це так важливо зараз, у часи непрості, складні – у часи війни. І це, на мій погляд, найбільша перемога українського кіно: воно є, існує, живе, надихає
Зеленський акцентував, що багато українських акторів, режисерів, операторів й інших представників кіно захищають Україну на фронті.
На жаль, понад двадцять із них загинули. Памʼять полеглих вшанували хвилиною мовчання
Глава держави також відзначив представників кіноіндустрії орденами "За заслуги" ІIІ ступеня, княгині Ольги ІIІ ступеня та присвоїв почесні звання "Народний артист України", "Заслужений артист України", "Заслужений діяч мистецтв України" і "Заслужений працівник культури України".
Крім того, Президент вручив Державну премію України імені Олександра Довженка 2025 року режисерці та сценаристці Жанні Озірній, акторці Ірині Нірші й актору Роману Луцькому за створення повнометражного ігрового фільму "Медовий місяць".
Також із нагоди Дня українського кіно Центру Олександра Довженка надано статус національного. Напередодні Глава держави підписав відповідний указ. Національний центр Олександра Довженка – найбільший кіноархів України, у якому зберігається понад 7 тисяч художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів, а також тисячі архівних документів з історії українського кіно.
Доповнення
Юрій Феліпенко - актор театру та кіно, який у квітні 2024 року долучився до лав ЗСУ, загинув на фронті.