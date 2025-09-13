На війні з рф загинуло понад 20 представників кіно

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 2724 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
10:21 • 10766 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 21294 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 27922 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 42360 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 31218 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 46132 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 51869 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36416 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35750 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Ілон Маск припустився помилки в DOGE, зосередившись на звільненнях - міністр торгівлі США13 вересня, 05:17 • 3944 перегляди
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом13 вересня, 05:39 • 13456 перегляди
Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію13 вересня, 07:15 • 3324 перегляди
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії13 вересня, 08:37 • 10994 перегляди
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюванихPhoto09:28 • 10386 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 21292 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 24381 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 26669 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 46131 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 25334 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Сергій Марченко
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Польща
Китай
Київська область
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo14:46 • 286 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 51869 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 42663 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 90396 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 51149 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

На війні з рф загинуло понад 20 представників кіно

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Понад 20 представників кіноіндустрії загинули, захищаючи Україну на фронті. Президент Зеленський привітав кінематографістів з Днем українського кіно, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

На війні з рф загинуло понад 20 представників кіно

Понад 20 представників кіно загинули, захищаючи Україну на фронті. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Президент Володимир Зеленський привітав представників кіноіндустрії – митців і студентів, майбутніх кінематографістів, – з Днем українського кіно, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Глава держави наголосив, що з початком повномасштабного російського вторгнення українське кіно набуло особливого значення і мільйони глядачів відкрили для себе кінокартини, зняті багато років тому. За словами Володимира Зеленського, сучасні українські фільми, попри війну, виходять на екрани та мають попит серед глядачів.

Що важливо, не через солідарність, бо треба підтримувати своїх, а тому, що дійсно цікаві нашим людям і дають дуже потрібні сьогодні емоції. І сміх, і сльози, і найголовніше – надію. І це так важливо зараз, у часи непрості, складні – у часи війни. І це, на мій погляд, найбільша перемога українського кіно: воно є, існує, живе, надихає 

– зазначив Зеленський.

Зеленський акцентував, що багато українських акторів, режисерів, операторів й інших представників кіно захищають Україну на фронті.

На жаль, понад двадцять із них загинули. Памʼять полеглих вшанували хвилиною мовчання 

- йдеться в повідомленні.

На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин12.09.25, 01:39 • 25427 переглядiв

Глава держави також відзначив представників кіноіндустрії орденами "За заслуги" ІIІ ступеня, княгині Ольги ІIІ ступеня та присвоїв почесні звання "Народний артист України", "Заслужений артист України", "Заслужений діяч мистецтв України" і "Заслужений працівник культури України".

Крім того, Президент вручив Державну премію України імені Олександра Довженка 2025 року режисерці та сценаристці Жанні Озірній, акторці Ірині Нірші й актору Роману Луцькому за створення повнометражного ігрового фільму "Медовий місяць".

Також із нагоди Дня українського кіно Центру Олександра Довженка надано статус національного. Напередодні Глава держави підписав відповідний указ. Національний центр Олександра Довженка – найбільший кіноархів України, у якому зберігається понад 7 тисяч художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів, а також тисячі архівних документів з історії українського кіно.

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм"11.03.24, 03:13 • 105834 перегляди

Доповнення

Юрій Феліпенко - актор театру та кіно, який у квітні 2024 року долучився до лав ЗСУ, загинув на фронті

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Володимир Зеленський
Україна