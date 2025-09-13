На війні з рф загинуло понад 20 представників кіно

Понад 20 представників кіно загинули, захищаючи Україну на фронті. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

Президент Володимир Зеленський привітав представників кіноіндустрії – митців і студентів, майбутніх кінематографістів, – з Днем українського кіно, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання.

Глава держави наголосив, що з початком повномасштабного російського вторгнення українське кіно набуло особливого значення і мільйони глядачів відкрили для себе кінокартини, зняті багато років тому. За словами Володимира Зеленського, сучасні українські фільми, попри війну, виходять на екрани та мають попит серед глядачів.

Що важливо, не через солідарність, бо треба підтримувати своїх, а тому, що дійсно цікаві нашим людям і дають дуже потрібні сьогодні емоції. І сміх, і сльози, і найголовніше – надію. І це так важливо зараз, у часи непрості, складні – у часи війни. І це, на мій погляд, найбільша перемога українського кіно: воно є, існує, живе, надихає