На военных складах могли остаться необходимые для поддержки Украины вещи - премьер Эстонии
Киев • УНН
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что другие страны могут иметь на своих складах военные запасы, которые могут быть предоставлены для поддержки Украины.
Премьер Эстонии Кая Каллас, говоря о военной поддержке Киева, заявила, что на складах других стран, наверное, есть вещи, которые можно предоставить для поддержки Украины. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Детали
Каллас отметила, что все западные страны должны делать больше для помощи Украине и искать новые решения.
Если у нас есть пробелы, то давайте подумаем, как их заполнить. В Мюнхене у меня были встречи с представителями оборонной промышленности на тему того, как объединить эстонский технологический сектор и оборонную промышленность. Мы инициировали спецпланирование оборонного промышленного парка. Подобные инициативы есть и в других странах,
По ее словам, если недавнее сообщение президента Чехии о том, что в мире есть 800 000 снарядов, которые можно передать Украине, соответствует действительности, то необходимо начать переговоры, чтобы эти снаряды как можно быстрее были переданы Украине.
Те страны, у которых они (снаряды - ред.) есть, безусловно, должны договориться о том, как они могут быть переданы Украине. Это вопрос и к нашим крупным союзникам. Мы постоянно думаем о том, что еще мы можем дать, чтобы помочь украинцам, и я верю, что на складах других стран наверняка есть вещи, которые они могли бы отправить, чтобы украинцы выстояли,
Она также признала, что во многих странах вопросы безопасности не стоят на первом месте.
Напомним
Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров в Украину из-за того, что просит НАТО покрыть транспортные расходы.
На военных складах могли остаться необходимые для поддержки Украины вещи - премьер Эстонии
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что другие страны могут иметь на своих складах военные запасы, которые могут быть предоставлены для поддержки Украины.
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