На військових складах могли залишитись необхідні для підтримки України речі - прем'єрка Естонії

Прем'єрка Естонії Кая Каллас, говорячи про військову підтримку Києва, заявила, що на складах інших країн, напевно, є речі, які можна надати для підтримки України. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

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Каллас зауважила, що всі західні країни повинні робити більше для допомоги Україні та шукати нові рішення.

Якщо у нас є прогалини, то давайте подумаємо, як їх заповнити. У Мюнхені у мене були зустрічі з представниками оборонної промисловості на тему того, як об'єднати естонський технологічний сектор і оборонну промисловість. Ми ініціювали спецпланування оборонного промислового парку. Подібні ініціативи є і в інших країнах,

За її словами, якщо нещодавнє повідомлення президента Чехії про те, що у світі є 800 000 снарядів, які можна передати Україні, відповідає дійсності, то необхідно розпочати переговори, щоб ці снаряди якнайшвидше були передані Україні.

Ті країни, у яких вони (снаряди - ред.) є, безумовно, повинні домовитися про те, як вони можуть бути передані Україні. Це питання і до наших великих союзників. Ми постійно думаємо про те, що ще ми можемо дати, щоб допомогти українцям, і я вірю, що на складах інших країн напевно є речі, які вони могли б відправити, щоб українці вистояли,