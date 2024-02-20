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На військових складах могли залишитись необхідні для підтримки України речі - прем'єрка Естонії

На військових складах могли залишитись необхідні для підтримки України речі - прем'єрка Естонії

Київ • УНН

 • 27697 перегляди

Прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що інші країни можуть мати на своїх складах військові запаси, які можуть бути надані для підтримки України.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас, говорячи про військову підтримку Києва, заявила, що на складах інших країн, напевно, є речі, які можна надати для підтримки України. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Каллас зауважила, що всі західні країни повинні робити більше для допомоги Україні та шукати нові рішення.

Якщо у нас є прогалини, то давайте подумаємо, як їх заповнити. У Мюнхені у мене були зустрічі з представниками оборонної промисловості на тему того, як об'єднати естонський технологічний сектор і оборонну промисловість. Ми ініціювали спецпланування оборонного промислового парку. Подібні ініціативи є і в інших країнах,

- сказала очільниця естонського уряду.

За її словами, якщо нещодавнє повідомлення президента Чехії про те, що у світі є 800 000 снарядів, які можна передати Україні, відповідає дійсності, то необхідно розпочати переговори, щоб ці снаряди якнайшвидше були передані Україні.

Ті країни, у яких вони (снаряди - ред.) є, безумовно, повинні домовитися про те, як вони можуть бути передані Україні. Це питання і до наших великих союзників. Ми постійно думаємо про те, що ще ми можемо дати, щоб допомогти українцям, і я вірю, що на складах інших країн напевно є речі, які вони могли б відправити, щоб українці вистояли,

- сказала Каллас.

Вона також визнала, що у багатьох країнах питання безпеки не стоять на першому місці.

Нагадаємо

Болгарія затримує поставку 100 бронетранспортерів в Україну через те, що просить НАТО покрити транспортні витрати.

Ольга Розгон

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