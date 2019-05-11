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В Винницкой области несовершеннолетний совершал систематические кражи, в том числе у пожилых людей

В Винницкой области несовершеннолетний совершал систематические кражи, в том числе у пожилых людей

Киев  •  УНН

 • 8808 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Винницкой области, судом был наказан несовершеннолетний, который менее чем за год совершил 9 краж, в том числе, у лиц пожилого возраста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

"Бершадский местной прокуратурой Винницкой области поддерживалось публичное обвинение в уголовном производстве, совершения несовершеннолетним жителем Теплицкого района строке краж, соединенных с проникновением в жилище и в другие помещения, совершенных повторно (уголовные правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК Украины), что является тяжкими преступлениями", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе, "подросток, с октября 2017 по июнь 2018 года, совершал преступления, преследуя преступный умысел направленный на личное обогащение по предварительному сговору с лицом, который не является субъектом уголовного преступления, поскольку не достиг возраста с которого наступает уголовная ответственность. Он совершил девять краж на территории Теплицкого района".

В прокуратуре отметили, что среди пострадавших были "лица пожилого возраста, что является отягчающими наказание обстоятельствами".

Суд, назначил несовершеннолетнему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев и только, учитывая искреннее раскаяние несовершеннолетнего и возмещения в полном объеме имущественного ущерба потерпевшим, освободил его от отбывания наказания с годовалым испытательным сроком.

Напомним, в Ивано-Франковской области в с. Мостыще Кольского района нашли тело разыскиваемого 16-летнего подростка, которого 7 мая было объявлено в розыск.

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