Розшукуваного 16-річного підлітка знайшли повішаним
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. В Івано-Франківській області в с. Мостище Калуського району знайшли тіло розшукуваного 16-річного підлітка, якого 7 травня було оголошено у розшук. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає УНН.
“Розшук припинено: 16-річного калушанина знайдено мертвим. Хлопець з невідомих причин покінчив з життям. 9 травня на горищі житлового будинку в с. Мостище Калуського району, де проживав хлопчик з дідусем і бабусею, виявлено його тіло без ознак життя. Неповнолітній вчинив суїцид через повішання”, — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події. За цим фактом розпочато кримінальне провадження передбачене ч. 1 ст. 115 ККУ.
Нагадаємо, двоє підлітків відкрили вогонь у школі на південному сході Бразилії, застрелили щонайменше п’ятеро дітей і одного працівника, після чого вчинили суїцид.