Разыскиваемого 16-летнего подростка нашли повешенным
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Ивано-Франковской области в с. Мостыще Кольского района нашли тело разыскиваемого 16-летнего подростка, которого 7 мая было объявлено в розыск. Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает УНН.
"Розыск прекращен: 16-летний калушанин найден мертвым. Парень по неизвестным причинам покончил с жизнью. 9 мая на чердаке жилого дома в с. Мостыще Кольского района, где проживал мальчик с дедушкой и бабушкой, обнаружено его тело без признаков жизни. Несовершеннолетний совершил суицид через повешение", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК.
Напомним, двое подростков открыли огонь в школе на юго-востоке Бразилии, застрелили по меньшей мере пять детей и одного работника, после чего совершили суицид.