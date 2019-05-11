На Вінничинні неповнолітній здійснював систематичні крадіжки, в тому числі у літніх людей

“Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області підтримувалось публічне обвинувачення у кримінальному провадженні, щодо вчинення неповнолітнім мешканцем Теплицького району рядку крадіжок, поєднаних із проникненням в житло та в інші приміщення, вчинених повторно (кримінальні правопорушення передбачені ч. 3 ст. 185 КК України), що є тяжкими злочинами”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Як повідомили у прес-службі, “підліток, з жовтня 2017 року по червень 2018 року, вчиняв злочини, переслідуючи злочинний умисел спрямований на особисте збагачення за попередньою змовою із особою, яка не є суб’єктом кримінального правопорушення, оскільки не досягла віку з якого настає кримінальна відповідальність. Він здійснив дев’ять крадіжок на території Теплицького району”.

В прокуратурі зазначили, що серед потерпілих були “особи похилого віку, що є обтяжуючими покарання обставинами”.

Суд, призначив неповнолітньому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців і лише, враховуючи щире каяття неповнолітнього та відшкодування в повному обсязі майнової шкоди потерпілим, звільнив його від відбування покарання з однорічним іспитовим строком.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області в с. Мостище Калуського району знайшли тіло розшукуваного 16-річного підлітка, якого 7 травня було оголошено у розшук.