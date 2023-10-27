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В Винницкой области с гепатитом А госпитализированы 135 пациентов

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. В Винницкой области госпитализировали 135 человек, 122 из них это пациенты с подтвержденным диагнозом гепатит A. Об этом в эфире марафона сообщила заведующая отделом организации эпиднадзора центра общественного здоровья Оксана Кошалко, пишет УНН.

В Винницкой области с гепатитом А госпитализированы 135 пациентов

Цитата

«По последним официальным данным, которые мы получили от центра контроля и профилактики болезней Винницкой области, у нас есть госпитализированных 135 пациентов, среди которых лабораторно подтверждено 122 случая, то есть остальной материал отобран и находится на лабораторном исследовании с целью его подтверждения, но мы также продолжаем получать и срочные сообщения», - сказала Оксана Кошалко.

Детали

В настоящее время часть пациентов находятся с подозрениями на гепатит А на амбулаторном лечении. Как отмечается, причина вспышки пока не установлена и эпидемическое расследование продолжается до сих пор. В частности, проводятся исследования проб воды, отобранной по разным территориям.

По словам Кошалко, центр общественного здоровья принимает все необходимые меры с целью помощи практической на городе в Виннице и выявления первоисточника заболеваний.

По состоянию на сегодня уже начали появляться случаи заболевания гепатитом А не только в Виннице, но и в других районах. Это пока единичные случаи, но риск распространения инфекции существует.

Для того, чтобы защитить себя рекомендуют соблюдать правила гигиены рук, употреблять только кипяченую или бутилированную воду и мыть в чистой воде продукты питания.Напомним

Напомним

24 октября Минздрав заявил о вспышке гепатита А в Винницкой области. На тот момент госпитализировали 60 человек с подтвержденным диагнозом, среди которых 14 детей.

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