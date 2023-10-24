Спалахів захворювання COVID, як раніше, ми не очікуємо - міністр

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"Не треба нічого чекати, треба зробити щеплення і виконувати рекомендації МОЗ щодо профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. На жаль, COVID ніде не дівся – він продовжує бути і циркулювати у суспільстві, правда, втратив агресивність. Тому, таких спалахів захворювання, які у нас були у 2020-2021 роках, ми не очікуємо", – зазначив міністр охорони здоров’я.

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В Україні було виявлено 10 випадків підвиду штаму COVID-19 "Омікрон" - "Еріс" - у 6 областях.