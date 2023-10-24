Спалахів захворювання COVID, як раніше, ми не очікуємо - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров'я не очікує таких спалахів захворювання COVID-19, які були у 2020-2021 роках, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у коментарі, поширеному телеканалом "Ми Україна", пише УНН.
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"Не треба нічого чекати, треба зробити щеплення і виконувати рекомендації МОЗ щодо профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. На жаль, COVID ніде не дівся – він продовжує бути і циркулювати у суспільстві, правда, втратив агресивність. Тому, таких спалахів захворювання, які у нас були у 2020-2021 роках, ми не очікуємо", – зазначив міністр охорони здоров’я.
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