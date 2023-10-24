Вспышек заболевания COVID, как раньше, мы не ожидаем - министр

Цитата

"Не надо ничего ждать, надо сделать прививку и выполнять рекомендации Минздрава по профилактике острых респираторных вирусных инфекций. К сожалению, COVID никуда не делся – он продолжает быть и циркулировать в обществе, правда, потерял агрессивность. Поэтому, таких вспышек заболевания, которые у нас были в 2020-2021 годах, мы не ожидаем", – отметил министр здравоохранения.

Напомним

В Украине было выявлено 10 случаев подвида штамма COVID-19 "Омикрон" - "Эрис" - в 6 областях.