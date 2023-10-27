На Вінниччині з гепатитом А госпіталізовано 135 пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Вінницькій області госпіталізували 135 людей,122 з них це пацієнти з підтвердженим діагнозом на гепатит A. Про це в ефірі марафону повідомила завідувачка відділу організації епіднагляду центру громадського здоров’я Оксана Кошалко, пише УНН.
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«За останніми офіційними даними, які ми отримали від центру контролю та профілактики хвороб Вінницької області, в нас є госпіталізованих 135 пацієнтів, серед яких лабораторно підтверджено 122 випадки, тобто решта матеріалу відібрано і знаходиться на лабораторному дослідженні з метою його підтвердження, але ми також продовжуємо отримувати і термінові повідомлення», - сказала Оксана Кошалко.
Деталі
Наразі частина пацієнтів знаходяться з підозрами щодо гепатиту А на амбулаторному лікуванні. Як зазначається, причина спалаху поки що не встановлена та епідемічне розслідування триває й досі. Зокрема, проводяться дослідження проб води, відібраної по різних територіях.
За словами Кошалко, центр громадського здоров’я вживає всіх необхідних заходів з метою допомоги практичної на місті у Вінниці та виявлення першоджерела захворювань.
Станом на сьогодні вже почали з’являтися випадки захворювання гепатитом А не лише в Вінниці, а й в інших районах. Це поки що поодинокі випадки, але ризик поширення інфекції існує.
Для того, щоб захистити себе рекомендують дотримуватися правил гігієни рук, вживати лише кип’ячену або бутильовану воду та мити в чистій воді продукти харчування.Нагадаємо
Нагадаємо
24 жовтня МОЗ заявили про спалах гепатиту А на Вінниччині. На той момент госпіталізували 60 людей з підтвердженим діагнозом, серед яких 14 дітей.
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