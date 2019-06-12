В Винницкой области планируют провести дополнительные анализы воды после разлива химикатов в реку

"Учитывая ситуацию, которая сложилась, было принято решение, чтобы профильный научно-исследовательский институт в г. Киеве стал арбитражным учреждением. В течение одних суток специалистами Института проведено исследование более 100 веществ. Стоит сказать, что объекты вдоль загрязненного водоема могут иметь гидравлическую связь с ней через грунтовые воды, что обычно не обнаруживается на первом этапе", - отметил Мельник.

По словам чиновника, 11 июня для проведения анализа доставлена очередная партия проб воды, результаты исследования которой будут известны в ближайшее время.

"Мы продолжим проведение соответствующих работ, ведь возможно перемещение веществ в тех или иных формах. Этот вопрос и в дальнейшем будет находиться на контроле", - подчеркнул Мельник.

Он также отметил, что кроме проведенной работы, запланировано проведение анализа воды в колодцах тех сел, которые находятся ниже по течению.

Напомним, в результате ДТП на территории области тонна инсектицида попала в приток реки Рось.

Как сообщал УНН, правоохранители установили, что гербициды из автомобиля, что перевернулся в Винницкой области и вызвал разлив химикатов в приток реки Рось, были похищены из сельских хозяйств Винницкой области.

По факту утечки ядохимикатов открыто уголовное производство.