На Вінниччині планують провести додаткові аналізи води після виливу хімікатів у річку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Вінниччині планують провести додаткові аналізи води після виливу хімікатів у річку. Про це повідомив завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ України Олександр Мельник під час брифінгу щодо поточної ситуації з потраплянням отрутохімікатів у водойму в Погребищенському районі, передає УНН.
"Враховуючи ситуацію, яка склалася, було прийнято рішення, щоб профільний науково-дослідний інститут у м. Києві став арбітражною установою. Протягом однієї доби фахівцями Інституту проведено дослідження понад 100 речовин. Варто сказати, що об’єкти вздовж забрудненої водойми можуть мати гідравлічний зв'язок із нею через ґрунтові води, що, зазвичай, не виявляється на першому етапі", - зауважив Мельник.
За словами посадовця, 11 червня для проведення аналізу доставлено чергову партію проб води, результати дослідження якої будуть відомі найближчим часом.
"Ми продовжимо проведення відповідних робіт, адже можливе переміщення речовин в тих чи інших формах. Це питання і надалі перебуватиме на контролі", - підкреслив Мельник.
Він також зауважив, що окрім проведеної роботи, заплановано проведення аналізу води у криницях тих сіл, які знаходяться нижче за течією.
Нагадаємо, в результаті ДТП на території Вінницької області тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.
Як повідомляв УНН, правоохоронці встановили, що гербіциди з автівки, що перевернулась у Вінницькій області і спричинила вилив хімікатів в притоку річки Рось, були викрадені з сільгосппідприємств Вінниччини.
За фактом виливу отрутохімікатів відкрито кримінальне провадження.