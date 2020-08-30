В Винницкой области ограничили движение тяжеловесного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Винницкой области введено временное ограничение движения для большегрузного транспорта. Об этом УНН сообщили в отделе комунцкации ГУНП в области.
Так, в связи с повышением температуры воздуха на автомобильных дорогах общего пользования Винницкой области 30 августа с 13 часов введено временное ограничение движения транспортных средств фактической массой более 24 т.
Ограничения касаются транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха более 28°C.
"Просим водителей с пониманием отнестись к вопросу сохранения дорог от преждевременных разрушений и соблюдать условия временных ограничений движения", - добавили в полиции.
Напомним, в Одесской области открыли движение по отремонтированным полосам Хаджибейского моста с опережением графика.