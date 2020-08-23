На Хаджибейському мосту відкрили рух по відремонтованим смугам
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На Одещині відкрили рух по відремонтованим смугам Хаджибейського мосту з випередженням графіка. Про це розповів керівник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
"Вдячний будівельникам за швидкий темп! Після свят вони перейдуть до ремонту лівої частини мосту. Наразі там вже розпочали роботи з розширення проїзду", — зазначив Максим Куций.
За даними ОДА, на правій стороні мосту облаштоване асфальтобетонне покриття у нижньому та верхньому шарі. Капітальний ремонт передбачає розширення проїзджої частини мосту. До початку ремонту тут були відкриті три смуги, під час ремонтних робіт – рух звузився до двох смуг.
Це створювало значні ускладнення для відпочивальників, адже дорога М-05 звужувалася на мості.
"Зараз для проїзду відкриті 5 смуги руху – три відремонтовані, і дві – які планується почати ремонтувати після свят, присвячених Дню Незалежності. Повністю завершити ремонт мосту заплановано навесні 2021 року", - зазначили в ОДА.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявив, що менше ніж за рік в країні буде побудовано 5 тис. км доріг.