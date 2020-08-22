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Менше ніж за рік ми побудуємо 5 тис. км доріг - Зеленський

Київ • УНН

 • 19622 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вони менше ніж за рік побудують 5 тис. км доріг. Про це він сказав під час інтерв'ю в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.

Менше ніж за рік ми побудуємо 5 тис. км доріг - Зеленський

"Це саме та реформа, яку всі можуть побачити. Це не якась економічна реформа, результат якої ми з вами побачимо, там, за 5 років. Чи за 10 років… Що б там не говорили, 5 тис. км менше ніж за рік - ми побудуємо. У наступному році, якщо буде, дай бог, все нормально - ми побудуємо у півтора раза ще більше доріг", - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що "їм порахували", і для реформи інфраструктури, зокрема доріг, в Україні потрібно 20-30 років.

"У нас скільки часу немає. Я впевнений, що упродовж моєї каденції люди побачать, що всі головні маршрути ми побудуємо… Ми розуміємо - дороги. Потім буде інше питання - окей, де мости. Після мостів буде третє питання - мости привели, дороги з мостами вони привели куди - привели у замки, музеї, в історичну спадщину. Все це частини цієї програми - "Велике будівництво". Мости - буде започаткована програма вже у наступному році, ми почнемо будувати багато мостів. Прямо багато… Десятки тисяч мостів ми збираємося побудувати в Україні", - додав Президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів про плани "Великого будівництва" на 2021 рік.

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