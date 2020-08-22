Меньше чем за год мы построим 5 тыс. км дорог - Зеленский

"Это именно та реформа, которую все могут увидеть. Это не какая-то экономическая реформа, результат которой мы с вами увидим, там, за 5 лет. Или за 10 лет... Что бы там ни говорили, 5 тыс. км меньше чем за год - мы построим. В следующем году, если будет, дай бог, все нормально - мы построим в полтора раза еще больше дорог", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что "им посчитали", и для реформы инфраструктуры, в частности дорог, в Украине нужно 20-30 лет.

"У нас сколько времени нет. Я уверен, что в течение моей каденции люди увидят, что все главные маршруты мы построим... Мы понимаем - дороги. Затем будет другой вопрос - окей, где мосты. После мостов будет третий вопрос - мосты привели, дороги с мостами они привели куда - привели в замки, музеи, в историческое наследие. Все это части этой программы - "Большая стройка". Мосты - будет начата программа уже в следующем году, мы начнем строить много мостов. Прямо много... Десятки тысяч мостов мы собираемся построить в Украине", - добавил Президент.

Напомним, Зеленский рассказал о планах "Большого строительства" на 2021 год.