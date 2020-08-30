На Вінниччині обмежили рух великовагового транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Вінниччині введено тимчасове обмеження руху для великовагового транспорту. Про це УНН повідомили у відділі комунцкації ГУНП в області.
Так, У зв’язку з підвищенням температури повітря на автомобільних дорогах загального користування Вінницької області 30 серпня з 13 години введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 т.
Обмеження стосуються транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн при температурі повітря більше 28°C.
"Просимо водіїв з розумінням поставитись до питання збереження доріг від передчасних руйнувань і дотримуватись умов тимчасових обмежень руху", - додали в поліції.
Нагадаємо, на Одещині відкрили рух по відремонтованим смугам Хаджибейського мосту з випередженням графіка.