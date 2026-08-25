На трассе на Закарпатье автомобиль на скорости насмерть сбил ребенка: проверяется проведение гонок
Киев • УНН
На Закарпатье 19-летнему водителю объявили о подозрении после смертельного наезда на ребенка. Также расследуются возможные незаконные гонки.
В Закарпатской области 11-летний мальчик погиб в ДТП на трассе Киев–Чоп, водителю сообщили о подозрении, прокуратура проверяет информацию о проведении здесь незадолго до трагедии незаконных скоростных гонок, сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
"Сообщено о подозрении 19-летнему юноше, который на автомобиле совершил наезд на 11-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте", — говорится в сообщении.
Трагедия произошла около 17:20 23 августа на международной трассе "Киев–Чоп" вблизи села Соломоново в Ужгородском районе.
"По материалам следствия, подозреваемый ехал на автомобиле "Volkswagen Vento" со скоростью около 100 км/ч, превысив установленное ограничение. По предварительным данным, в этот момент ребенок выбежал на дорогу и внезапно развернулся обратно", — отметили в прокуратуре.
Водитель "Volkswagen Vento" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, прокуратура будет ходатайствовать о его безальтернативном содержании под стражей. Также инициировано установление временного ограничения в пользовании специальным правом, а именно речь идет о лишении его права управлять транспортным средством.
"Кроме того, по свидетельствам очевидцев, незадолго до трагедии на этом участке дороги проходили незаконные скоростные заезды. Ребенок, по предварительным данным, находился среди зрителей", — сообщили в прокуратуре.
В рамках отдельного уголовного производства, как указано, "правоохранители будут устанавливать всех причастных к организации и участию в скоростных гонках на дороге". "Один автомобиль, на котором проводился заезд, правоохранители уже изъяли и поместили на спецплощадку. Проводятся первоочередные следственные действия. Предварительная правовая квалификация в данном производстве — ст. 290 УК Украины (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства)", — отмечается в сообщении
"Обращаем внимание, что скоростные заезды на дорогах общего пользования запрещены. Они могут за секунды превратиться в трагедию. И речь не только об участниках, но и о случайных людях. Правоохранители будут устанавливать как участников, так и организаторов, и по установленным фактам будут приниматься соответствующие решения, в том числе уголовно-правового характера", — подчеркнули в ведомстве.
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