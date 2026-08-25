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На трасі на Закарпатті авто на швидкості на смерть збило дитину: перевіряють проведення перегонів

Київ • УНН

 • 206 перегляди

На Закарпатті 19-річному водію оголосили підозру після смертельного наїзду на дитину. Також розслідують можливі незаконні перегони.

На трасі на Закарпатті авто на швидкості на смерть збило дитину: перевіряють проведення перегонів

У Закарпатській області 11-річний хлопчик загинув у ДТП на трасі Київ–Чоп, водію повідомили про підозру, прокуратура перевіряє інформацію про проведення тут незадовго до трагедії незаконних швидкісних перегонів, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Повідомлено про підозру 19-річному юнаку, який на автомобілі наїхав на 11-річного хлопчика. Від отриманих травм дитина померла на місці", - ідеться у повідомленні.

Трагедія трапилась близько 17:20 23 серпня на міжнародній трасі "Київ -Чоп" поблизу села Соломоново на Ужгородщині.

"За матеріалами слідства, підозрюваний їхав на автомобілі "Volkswagen Vento" зі швидкістю близько 100 км/год, перевищивши встановлені межі. За попередніми даними, у цей момент дитина вибігла на дорогу та раптово розвернулася назад", - зазначили у прокуратурі.

Водія "Volkswagen Vento" затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, прокуратура клопотатиме про його безальтернативне тримання під вартою. Також ініційовано встановлення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, а саме йдеться про керування ним транспортним засобом.

"Окрім того, за свідченнями очевидців, незадовго до трагедії на цій ділянці дороги відбувалися незаконні швидкісні заїзди. Дитина, за попередніми даними, перебувала серед спостерігачів", - повідомили у прокуратурі.

У межах окремого кримінального провадження, як вказано, "правоохоронці встановлюватимуть усіх причетних до організації та участі у швидкісних перегонах на дорозі". "Один автомобіль, на якому проводили заїзд, правоохоронці вже вилучили та помістили на спецмайданчик. Проводяться першочергові слідчі дії. Попередня правова кваліфікація у даному провадженні – ст. 290 КК України (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу)", - зазначається у повідомленні

"Звертаємо увагу, що швидкісні заїзди на дорогах загального користування заборонені. Вони можуть за секунди перетворитися на трагедію. І мова не тільки про учасників, а й випадкових людей. Правоохоронці встановлюватимуть як учасників, так і організаторів, і за встановленими фактами будуть прийматись  відповідні рішення, в тому числі кримінально-правового характеру", - наголосили у відомстві.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 27457 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал
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Національна поліція України
Київ