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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76079 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100717 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124874 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106320 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126199 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100951 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101819 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103822 просмотра

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На трассе "Киев-Чоп" перевернулся грузовик, водитель госпитализирован

На трассе "Киев-Чоп" перевернулся грузовик, водитель госпитализирован

Киев  •  УНН

 • 12907 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" перевернулся грузовой автомобиль, в результате чего водитель госпитализирован с травмами средней тяжести. Участок дороги М-06 был перекрыта и организовано реверсивное движение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"16 августа, около 1:20 ч, на отрезке автодороги М-06 "Киев-Чоп" между населенными пунктами г.Сколе и с.Коростив Сколевского района, произошло опрокидывание грузового автомобиля под управлением жителя Закарпатской области", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель получил травмы средней тяжести - ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, порез руки. Его госпитализировали в Сколевскую ЦРБ.

"Автомобилем был полностью перекрыт проезд по автодороге М-06 "Киев-Чоп" на 657 км. Объезд перекрытого участка был организован по автодороге "Сходница - Турка". С 4:00 ч, организовано реверсивное движение между населенными пунктами г. Сколе и с. Коростив", - добавили в сообщении.

Напомним, во Львовской области, на автодороге "Николаев - Жидачев - Калуш" в поселке Журавно Жидачевского района в результате столкновения двух легковушек травмировались трое детей.


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