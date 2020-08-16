На трассе "Киев-Чоп" перевернулся грузовик, водитель госпитализирован
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" перевернулся грузовой автомобиль, в результате чего водитель госпитализирован с травмами средней тяжести. Участок дороги М-06 был перекрыта и организовано реверсивное движение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"16 августа, около 1:20 ч, на отрезке автодороги М-06 "Киев-Чоп" между населенными пунктами г.Сколе и с.Коростив Сколевского района, произошло опрокидывание грузового автомобиля под управлением жителя Закарпатской области", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель получил травмы средней тяжести - ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, порез руки. Его госпитализировали в Сколевскую ЦРБ.
"Автомобилем был полностью перекрыт проезд по автодороге М-06 "Киев-Чоп" на 657 км. Объезд перекрытого участка был организован по автодороге "Сходница - Турка". С 4:00 ч, организовано реверсивное движение между населенными пунктами г. Сколе и с. Коростив", - добавили в сообщении.
Напомним, во Львовской области, на автодороге "Николаев - Жидачев - Калуш" в поселке Журавно Жидачевского района в результате столкновения двух легковушек травмировались трое детей.