На трасі “Київ-Чоп” перекинулася вантажівка, водія госпіталізовано

“16 серпня, близько 01:20 год, на відтінку автодороги М-06 „Київ-Чоп“, між населеними пунктами м. Сколе та с. Коростів Сколівського району, відбулось перекидання вантажного автомобіля під керуванням мешканця Закарпатської області”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій отримав травми середньої тяжкості — ЗЧМТ, струс головного мозку, поріз руки. Його госпіталізували в Сколівську ЦРЛ.

“Автомобілем було повністю перекрито проїзд по автодорозі М-06 „Київ-Чоп“ на 657 км. Об’їзд перекритої ділянки був організований по автодорозі „Східниця — Турка“. З 04:00 год, організовано реверсний рух між населеними пунктами м. Сколе та с. Коростів”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині, на автодорозі “Миколаїв — Жидачів — Калуш” у селищі Журавно Жидачівського району внаслідок зіткнення двох легковиків травмувалось троє дітей.





