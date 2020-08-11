На Львівщині внаслідок ДТП постраждало троє дітей

“Як попередньо встановили правоохоронці, 25-річний водій автомобіля „ВАЗ 21114“, житель міста Калуш Івано-Франківської області, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем „Фольксваген Пасат“, за кермом якого перебував 29-річний мешканець того ж міста. Внаслідок ДТП пасажири „Лади“, мешканці сусідньої області віком 33 та 49 років, а також водій легковика з тілесними ушкодженнями були доставлені в Жидачівську ЦРЛ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

“За висновком медичної експертизи, водій автомобіля „ВАЗ 21114“ керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння” , - повідомили у Нацполіції.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Як повідомляв УНН, на Прикарпатті водію, який скоїв ДТП з трьома загиблими, оголосили підозру.