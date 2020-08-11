На Львовщине в результате ДТП пострадали трое детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 августа. УНН. На Львовщине на автодороге "Николаев - Жидачев - Калуш" в поселке Журавно Жидачевского района вналсидок столкновения двух легковушек травмировались трое детей. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
“Как предварительно установили правоохранители, 25-летний водитель автомобиля „ВАЗ 21114“, житель города Калуш Ивано-Франковской области, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем „Фольксваген Пассат“, за рулем которого находился 29-летний житель того же города. В результате ДТП пассажиры „Лады“, жители соседней области в возрасте 33 и 49 лет, а также водитель легковушки с телесными повреждениями были доставлены в Жидачевскую ЦРБ”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
“По заключению медицинской экспертизы, водитель автомобиля” ВАЗ 21114 “управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения”, — сообщили в Нацполиции.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Как сообщал УНН, на Прикарпатье водителю, который совершил ДТП с тремя погибшими, объявили подозрение.