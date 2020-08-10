На Прикарпатті водію, який скоїв ДТП з трьома загиблими, оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На Прикарпатті водію, який напідпитку скоїв смертельну ДТП, оголосили підозру. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Івано-Франківської області, передає УНН.
"Повідомлено про підозру особі у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинуло троє та постраждало двоє осіб, серед яких 2-річна дитина (ч. 3 ст. 286 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, ДТП сталася у неділю, 9 серпня у смт. Перегінське.
"Водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ 217230. У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗ та пасажири – його батьки загинули на місці. Дружину та 2-річного сина госпіталізовано до медичного закладу", – повідомили у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, в Івано-Франківській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль, внаслідок ДТП загинули троє людей та постраждали двоє, зокрема, дитина.