На Прикарпатті зіткнулися бус і легковик: троє загиблих

"9 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у смт Перегінське Рожнятівського району, внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 3 особи та постраждало 2 особи (з них 1 дитина 2018 р.н.), яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано", - сказано у повідомленні.

Підрозділи ДСНС не залучалися.

Нагадаємо, на Львівщині вантажівка протаранила скутер, є поранені.