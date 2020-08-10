На Прикарпатті зіткнулися бус і легковик: троє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Івано-Франківській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль, внаслідок ДТП загинули троє людей та постраждали двоє, зокрема, дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"9 серпня до ДСНС надійшла інформація, що у смт Перегінське Рожнятівського району, внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля загинуло 3 особи та постраждало 2 особи (з них 1 дитина 2018 р.н.), яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано", - сказано у повідомленні.
Підрозділи ДСНС не залучалися.
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