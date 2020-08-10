На Прикарпатье столкнулись бус и легковушка: трое погибших

"9 августа в ГСЧС поступила информация, что в пгт Перегинское Рожнятовского района в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 3 человека и пострадало 2 человека (из них 1 ребенок 2018 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - сказано в сообщении.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, во Львовской области грузовик протаранил скутер, есть раненые.