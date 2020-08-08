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На Львівщині вантажівка протаранила скутер, є поранені

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Львівщині сталася ДТП за участю вантажівки та скутера. Внаслідок чого водія скутера та його 31-річну пасажирку госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

“Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 серпня близько 12:40 на автодорозі „Львів-Краковець“ у місті Новояворівськ Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись малий вантажний автомобіль Foton, яким керував 56-річний мешканець Дрогобицького району та скутер Viper, яким керував місцевий мешканець віком 63 роки. Внаслідок зіткнення скутерист та його 31-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Донеччині поблизу селища Новий Донбас зітнулися автомобіль Nissan і скутерист, через отримані травми водій скутера помер у лікарні.

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