Во Львовской области грузовик протаранил скутер, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Во Львовской области произошло ДТП с участием грузовика и скутера. В результате водитель скутера и его 31-летняя пассажирка госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа около 12:40 на автодороге "Львов-Краковец"в городе Новояворовск Яворивского района. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись малый грузовой автомобиль Foton, которым управлял 56-летний житель Дрогобычского района и скутер Viper, которым управлял местный житель в возрасте 63 года. В результате столкновения скутерист и его 31-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в Донецкой области вблизи поселка Новый Донбасс столкнулись автомобиль Nissan и скутерист, из-за полученных травм водитель скутера скончался в больнице.