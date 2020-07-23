На Донеччині через ДТП з легковиком Nissan загинув водій скутера

"28-річний мешканець міста Білицьке, керуючи скутером, виїжджав з другорядної дороги та не надав перевагу в русі автомобілю Nissan. Керманич автівки не встиг зупинитися. У результаті зіткнення водій скутера отримав чисельні травми та був госпіталізований до Добропільської міської лікарні. Оскільки травми виявилися несумісним з життям, чоловік помер", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталося 22 липня. Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Як повідомлялося в УНН, на Закарпатті ввечері 22 липня позашляховик насмерть збив 18-річного мотоцикліста.