На Закарпатті позашляховик насмерть збив 18-річного мотоцикліста
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На Закарпатті в селі Ботар, що на Виноградівщині, 22 липня ввечері позашляховик насмерть збив 18-річного мотоцикліста. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області, передає УНН.
"Автомобіль Toyota, яким керував 51-річний чоловік, зіткнувся з мотоциклом. Внаслідок зіткнення водій мотоциклу, 18-річний місцевий житель, отримав тілесні ушкодження несумісні з життям. Водія позашляховика було освідчено – за кермом чоловік перебував тверезий", – йдеться в повідомленні.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого).
"У справі призначено ряд експертиз, які встановлять причини та обставини смертельної аварії. Триває досудове розслідування", – додали в поліції.
Як повідомляв УНН, на Вінниччині легковик зітнувся з вантажівкою, в ДТП загинуло четверо людей, ще четверо – травмовані.