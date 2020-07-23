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19 березня, 18:42 • 41513 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

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19 березня, 10:24 • 114346 перегляди

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Четверо людей загинули у ДТП з вантажівкою на Вінниччині

Четверо людей загинули у ДТП з вантажівкою на Вінниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Літинському районі Вінниччини, поблизу села Лукашівка, сьогодні вранці легковик зітнувся з вантажівкою, у ДТП загинуло четверо людей, ще четверо – травмовані. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.

"В салоні автомобіля Opel Zafira, який зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, перебувало 7 осіб. Четверо пасажирів легковика загинули. Водії обох транспортних засобів та ще двоє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та наразі госпіталізовані. Після зіткнення вантажівка виїхала за межі проїжджої частини дороги та перекинулась", – йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють особи учасників аварії, обставини та причини ДТП. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб).

Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині "копійка" влетіла у дерево, загинув пасажир авто, а водій був травмований.

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