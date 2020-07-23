Четверо людей загинули у ДТП з вантажівкою на Вінниччині

"В салоні автомобіля Opel Zafira, який зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, перебувало 7 осіб. Четверо пасажирів легковика загинули. Водії обох транспортних засобів та ще двоє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та наразі госпіталізовані. Після зіткнення вантажівка виїхала за межі проїжджої частини дороги та перекинулась", – йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють особи учасників аварії, обставини та причини ДТП. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб).

Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині "копійка" влетіла у дерево, загинув пасажир авто, а водій був травмований.