Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Литинском районе Винницкой области, вблизи села Лукашовка, сегодня утром легковушка столкнулась с грузовиком, в ДТП погибли четыре человека, еще четверо - травмированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области, передает УНН.
"В салоне автомобиля Opel Zafira, который столкнулся с грузовым автомобилем MAN, находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли. Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести и сейчас госпитализированы. После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают личности участников аварии, обстоятельства и причины ДТП. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).
Как сообщал УНН, в Днепропетровской области "копейка" влетела в дерево, погиб пассажир авто, а водитель был травмирован.