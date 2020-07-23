На Дніпропетровщині "копійка" влетіла у дерево, є загиблий і травмований

"Водій автомобіля "ВАЗ 2101", орієнтовно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення в дерево. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автомобілі знаходилося двоє чоловіків", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що смертельна аварія сталася сьогодні о 03:40.

"Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували потерпілого водія 1999 року народження та перенесли до карети швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до Покровської міської лікарні. Тіло пасажира (дані якого встановлюються) вилучено та передано працівникам судово-медичної експертизи", – повідомили в ДСНС.

Як повідомлялося в УНН, на Вінниччині у результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинули троє людей.