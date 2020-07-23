В Днепропетровской области "копейка" влетела в дерево, есть погибший и травмированный
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В городе Покров, что в Днепропетровской области, "копейка" влетела в дерево: погиб пассажир автомобиля, водитель травмирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
"Водитель автомобиля "ВАЗ 2101", ориентировочно, не справился с управлением и допустил столкновение в дерево. На момент дорожно-транспортного происшествия в автомобиле находилось двое мужчин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что смертельная авария произошла сегодня в 03:40.
"Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали пострадавшего водителя 1999 года рождения и перенесли в карету скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Покровскую городскую больницу. Тело пассажира (данные которого устанавливаются) изъято и передано работникам судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщалось в УНН, в Винницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.