На Вінниччині Toyota зіткнулася із зерновозом, троє людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На Вінниччині у результаті зіткнення легковика з вантажівкою, що сталося ввечері 21 липня на трасі "Вищеольчедаїв – Котюжани – Муровані Курилівці", загинули троє людей. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.
"За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Toyota Avensis виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з зерновозом MAN. У результаті аварії водій та дві 56-річні пасажирки легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Усі потерпілі – місцеві жителі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обставини та причини ДТП слідство з’ясує після проведення ряду експертиз та слідчих дій. За фактом смертельної аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).
Як раніше повідомлялося в УНН, на Тернопільщині в ДТП загинув водій легковика, двоє людей травмовані.