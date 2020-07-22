На Вінниччині Toyota зіткнулася із зерновозом, троє людей загинуло

"За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Toyota Avensis виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з зерновозом MAN. У результаті аварії водій та дві 56-річні пасажирки легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Усі потерпілі – місцеві жителі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обставини та причини ДТП слідство з’ясує після проведення ряду експертиз та слідчих дій. За фактом смертельної аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

Як раніше повідомлялося в УНН, на Тернопільщині в ДТП загинув водій легковика, двоє людей травмовані.