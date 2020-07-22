В Винницкой области Toyota столкнулась с зерновозом, три человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Винницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, произошедшее вечером 21 июля на трассе "Высшеольчедаев - Котюжаны - Мурованные Куриловцы", погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Винницкой области, передает УНН.
"По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Toyota Avensis выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с зерновозов MAN. В результате аварии водитель и две 56-летние пассажирки легковушки от полученных телесных повреждений погибли. Все пострадавшие - местные жители", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства и причины ДТП следствие выяснит после проведения ряда экспертиз и следственных действий. По факту смертельной аварии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).
Как ранее сообщалось в УНН, в Тернопольской области в ДТП погиб водитель легковушки, два человека травмированы.