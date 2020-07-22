На Тернопільщині в ДТП загинув водій легковика, двоє пасажирів автівки травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. В Козівському районі на Тернопільщині у ДТП загинув 40-річний водій. Також двох пасажирів з тяжкими травмами було госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області.
Повідомляється, що 22 липня близько 2 години ночі сталася аварія в Козівському районі.
"За попередніми даними водій автомобіля "ВАЗ-21063" не обравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Автомобіль перекинувся, а його кермувальник, 40-річний житель села Купчинці Козівського району, загинув. Двох пасажирів з тяжкими травмами медики доправили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Також відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 286 ККУ. Розслідування триває.
Нагадаємо, на Одещині у ДТП постраждали шестеро молодих людей.