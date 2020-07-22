На Тернопільщині в ДТП загинув водій легковика, двоє пасажирів автівки травмовані

Повідомляється, що 22 липня близько 2 години ночі сталася аварія в Козівському районі.

"За попередніми даними водій автомобіля "ВАЗ-21063" не обравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Автомобіль перекинувся, а його кермувальник, 40-річний житель села Купчинці Козівського району, загинув. Двох пасажирів з тяжкими травмами медики доправили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 286 ККУ. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Одещині у ДТП постраждали шестеро молодих людей.